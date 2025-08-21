augusztus 20ugron zsolnaorseolo pétermagyar péter
Megkérdezték az augusztus 20-ai tűzijáték narrációjának szerzőjét, kit értett áruló Péter alatt

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 08. 21. 12:21
Varga Jennifer / 24.hu

Ahogy arról lapunk is beszámolt, érdekes fordulatot vett az idei augusztus 20-ai, budapesti tűzijátékot kísérő történetmesélés. Az állami ünnepségsorozatnak 2019 óta része a narráció, ami idén egy alig leplezett aktuálpolitikai üzenetet közvetített a jelenlévőknek. A történet egy része ugyanis a trónon István királyt követő Orseolo Péterről – későbbiekben csak „áruló Péter” – szólt, akinek trónra ültetése után „dölyfössége és felfuvalkodottsága” a narráció szerint rengeteg szenvedést okozott hazánkban.

Miután a történetet hallva többen úgy vélték, a kormány eddigi kommunikációja és álláspontja alapján nehéz nem összekötni a narráció tárgyát Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, a Blikk felkereste az idei ünnepség szövegének íróját, Ugron Zsolnát, hogy kommentálja a narráció tartalmát. Azonban nem jutottak messzire, miután Ugron közölte,

a produkcióról nem nyilatkozhat.

Amint azt korábbi cikkünkben is megírtuk, az ünnepségről hírt adó egyik Facebook-poszt alatt Magyar Péter is reagált a szöveg áthallásos tartalmára egy sokat sejtető hozzászólás formájában:

Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit 😎

