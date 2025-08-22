szijjártó péterbarátság-kőolajvezeték
Szijjártó: Újabb támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

2025. 08. 22. 07:38
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba, írta a miniszter.

Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük! – áll a bejegyzésben.

Szijjártó csütörtökön, miután orosz rakétatámadás érte a Munkácsot, nagyon visszafogottan reagált, azt akkor nem említette, hogy a magyarlakta város megtámadásával Magyarországot akarnák belerángatni a háborúba.

