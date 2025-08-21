orbán balázsorseolo pétermagyar péter
Belföld

A kormány azt írta, csak a baloldali sajtó lát hasonlóságot Orseolo Péter és Magyar Péter között, aztán jött Orbán Balázs

Orbán Balázs Facebook oldala
admin Papp Atilla
2025. 08. 21. 20:13
Orbán Balázs Facebook oldala

Az ügy úgy indult, hogy az augusztus 20-ai, budapesti tűzijátékot kísérő történetben előkerült Orseolo Péter, akire a későbbiekben csak „áruló Péterként” hivatkoztak, és akinek a „dölyfössége és felfuvalkodottsága” a narráció szerint rengeteg szenvedést okozott hazánkban. Mivel a kormányoldal hasonló vádakkal illeti Magyar Pétert, a Tisza elnökét, nem volt nehéz áthallást sejteni az ügy mögött, de erről az ünnepség szövegírója nem kívánt nyilatkozni, a Kormányzati Tájékoztatási Központ pedig azt mondta, egyedül a baloldali sajtó feltételez összefüggést az egyik leggyűlöltebb magyar király és az ellenzéki vezető között.

Ezzel úgy tűnt, a dolog el is van rendezve, aztán jött a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs, és egy töprengő emojival az alábbi szemelvényt posztolta Orseolo Péterről a Képes Krónikából:

Péter pedig, miután király lett, a királyi felség kegyességét teljességgel levetkőzte, és német dühvel kegyetlenkedve semmibe vette Magyarország nemeseit, dölyfösen és kielégítetlen szívvel habzsolta a föld javait a vadállatok vadságával ordítozó németjeivel és a fecskék szószátyárságával csivitelő olaszaival együtt. Az erősségeket, őrhelyeket és várakat németek és olaszok őrizetére bízta. Maga Péter ugyanis rendkívül kicsapongó természetű volt […].

Érti, aki érti.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Geszti Péter reagált Németh Balázs suttyózására
Molnár Áron is üzent a posztját módosító Sulyok Tamásnak: Annyira Putyin seggében vagytok, hogy még ezt sem mondhatjátok ki?
Válasz Online: két éve a szentmiséjét dicsérte Szijjártó, nemrég csúcsdiplomatát csinált a kiugrott papból
Augusztus 20-ai rendezvény: magasból zuhant le egy férfi, egy kismamának beindult a szülése a tűzijáték után
Orbán leírta, hogy orosz rakétatámadás történt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik