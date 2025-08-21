augusztus 20tűzijátékorseolo pétermagyar péter
Az országot eláruló Péterről is szólt az idei tűzijáték

Sopronyi Gyula / 24.hu
2025. 08. 21. 07:13
A Tisza Párt elnöke kommentben reagált.

2019 óta a történetmesélés is része az augusztus 20-i állami ünnepségsorozat fénypontjának, a budapesti tűzijátéknak. A Népszava szerint ebbe idén a 2026-os parlamenti választást felvezető fideszes kampány előhangjaként egy alig burkolt aktuálpolitikai üzenet is belefért.

Az M1 Híradó közvetítésében (15 perc 33 másodperctől) a narrátor (az öreg pásztor) arról beszélt, hogy „halála után István király országa belviszály és testvérharc martalékává lett”, a trónra ugyanis Orseolo Pétert ültették, akinek „dölyfössége és felfuvalkodottsága” rengeteg szenvedést okozott.

Tanácsait „az idegenek súgták”, és bár ezért a magyarok elűzték, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt ránk, egy aranyozott lándzsa képében átadta a német-római császárnak Magyarország királyságát.

Ami addig szabadság volt, rabsággá torzult. A béke megbomlott. Amikor a magyarok a rabszolgaságot megelégelték, Pétert elkergették és megvakították.

A Mandiner a 444 közösségi oldalán szúrta ki, hogy minderre reagált Magyar Péter is. A Tisza Párt elnöke a portál cikkéhez kommentelt. Azt írta:

„Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit😎”

Ami Péter királyt illeti, őt a narrátor szövegével ellentétben nem ültették a trónra. I. István halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot, ám földi vezetőről is gondoskodnia kellett. Fia halála után választása unokaöccsére, a velencei dózse fiára, Orseolo Péterre esett, akiből később valóbann az egyik leggyűlöltebb magyar király lett.

