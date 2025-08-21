Orbán leírta, hogy orosz rakétatámadás történt

Megszólalt Orbán Viktor miniszterelnök a Munkácsot ért orosz rakétatámadással kapcsolatban.

A mai kormányülésen áttekintettük a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség

– írta Orbán.

Elmondta azt is, hogy Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek „szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét”.

Hozzátette, hogy „a béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell”.

Korábban sem a külügyminiszter, sem a köztársasági elnök nem tért ki arra, hogy orosz rakéta sebesített meg 12 embert Kárpátalján. Pontosabban Sulyok Tamás eredetileg orosz rakétatámadásról írt, ám módosította a bejegyzést, és kivette az orosz szót, amit Szijjártó eleve került, ő ugyanis „Ukrajnából érkezett hírekről” írt.