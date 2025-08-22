Munkács: 23-ra nőtt a sérültek száma, a robbanás 2500 munkahelyet érint

Orosz rakéta robbant csütörtökön Munkácson egy amerikai tulajdonában lévő vállalkozás összeszerelő üzemében. A robbanás után a Flex telephelyén súlyos tűz és veszélyes füst keletkezett. Az első hírek még 12, majd 19 sérültről számoltak be, de a szám azóta tovább nőtt.

A Kárpátalja.ma beszámolója szerint Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője az esti órákban a Facebook-oldalán azt írta, hogy már 23-ra emelkedett a sérültek száma.

Hat sérült áll kórházi kezelés alatt, köztük vannak repeszsérültek, végtag-, has- és fejsérültek. Mindannyian stabil állapotban vannak. Egy személyt megműtöttek, a többiek járóbeteg-ellátásban részesültek. A lap tudósítása szerint az épületben keletkezett tűz oltása késő este még mindig folyamatban volt.

Bileckij arról is beszámolt, hogy tárgyalt a befektetővel és a vállalat igazgatójával, a termelés áthelyezésének lehetőségéről, azért hogy munkahelyet biztosítsanak azok számára, akik a rakétatámadás miatt elveszítették az állásukat. Mint írta, ez az intézkedés körülbelül 2500 dolgozót érint.