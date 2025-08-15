Hatvanpuszta az Orbán család kegyelmi ügye?

A miniszterelnök édesapjának majorságától indult Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós a mai Háromharmadban, hogy a magyar politikai képzelet határain, Nárcisz kutyán és a székesfehérvári kórház nőgyógyászati osztályán át egészen az orosz hírszerzés sajtóirodájának közleményéig jussanak. Számíthatunk-e nyilvános hatvanpusztai körbejárásra Orbán Viktor vezetésével a kampányban? Az alcsúti zebrák vagy a szülőszobai technikusok mutatják meg jobban a kelet-európai mágikus realizmust? Ha mindenki számára úgy néz ki, hogy a magyar kormány orosz érdekeket szolgál ki, számít-e, ha valójában mégsem?