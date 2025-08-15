Magyar Péter: Egy 8 hónapos kislány kapta el a bakteriális fertőzést a székesfehérvári kórházban

Egy 8 hónapos kislány édesanyja arról tájékoztatott, hogy május 27-én került be a gyermekével a székesfehérvári kórházba 2 napra. Miután elhagyták az intézményt ő is és a kislánya is megbetegedett – közölte Magyar Péter Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke szerint

A kislánynál azt a pseudomonas aeruginosa baktérium fertőzést mutatták ki a kenetből, ami miatt július 27. óta hivatalosan is emberi fogyasztásra és a gyerekek mosdatására alkalmatlan a csapvíz.

Magyar jelezte, hogy nála vannak a kislány leletei. A gyermeket máig kezelik a bakteriális fertőzés miatt.

A pártelnök csütörtökön járt a székesfehérvári kórházban, ahol több kismama is arra panaszkodott, hogy vajúdás közben szerelők mentek be hozzájuk a vízproblémák miatt. Magyar vasárnap mutatott be egy történetet, amely szerint a székesfehérvári kórház szülőszobájába úgy engedtek be vízvezetékszerelőket, hogy éppen ott volt egy vajúdó nő. A szülésre készülő kismama férje erre egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

A kórház nem sokkal később cáfolta, hogy szerelők jártak volna a szülőszobán, majd az apa azt kérdezte, hogy miért találna ki ilyet. Az RTL szerint a férfi részletesen is elmondta az ügyet, és egy kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá a kórházban.