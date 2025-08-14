Magyar Péter bejutott a székesfehérvári kórházba, ahol szerelők nyitottak ajtót egy vajúdó nőre

Cikkünket frissítjük…

A székesfehérvári kórházba próbált bejutni Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtökön kora délután. Az ellenzéki vezető európai parlamenti képviselői mandátumával kér felvilágosítást a kórház főigazgatójától arról, hogy milyen fertőzés van a vízvezeték rendszerben, illetve mikor melyik intézményt és felügyeleti szervet értesítették. Magyar azt is szeretné tudni, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár járt-e a kórházba, mióta a problémára fény derült. Magyar Péter felrótta a kórháznak, hogy a kórházat korábban többször próbálta hívni telefonon, de a központi számon senki nem vette fel a telefont. Csütörtökön elmondása szerint hat alkalommal próbálkozott.

Magyar Péter nemsokkal kettő óra előtt bejutott a kórház épületébe, de az újságírókat, kamerákat nem engedték be az épületbe. Egy biztonsági őr már Magyar egyis stábtagjának is megpróbálta útját állni, őt végül beengedték. A Tisza Párt elnöke későbbre ígért tájékoztatást.

A történet úgy kezdődött, hogy az elmúlt hetekben komoly gond volt a vízellátással a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészeti osztályán. Olvasónk beszámolója szerint nem lehetett a csapvizet használni, emiatt

a kismamák, anyukák nem tudnak zuhanyozni, a WC-t is ásványvízzel kell leönteniük.

A 24.hu megkeresésére a kórház akkor azt közölte, hogy a „B” épület vízhálózatának fertőtlenítése miatt volt szükség a vízszolgáltatás korlátozásra.

A kórházban kialakult helyzet miatt nemrég kommentvihar is kavarodott Magyar Péter és az egészségügyi államtitkár között. Ennek során Takács Péter a Tisza Párt elnökén is számon kérte a székesfehérvári kórház vízellátásának helyrehozását, majd vasárnap azt kérdezte, az ő villájában soha nem romlik-e el semmi. Magyar a szerelős, a kórház által cáfolt történetet közreadó posztjában és az ezeket feldolgozó újságcikkeket posztoló bejegyzések alatt – nem először – az államtitkár távozását firtatja, amihez pontokba szedve indokolt felmondást is készített.

Magyar Péter vasárnap mutatott be egy történetet, amely szerint a székesfehérvári kórház szülőszobájába úgy engedtek be vízvezetékszerelőket, hogy éppen ott volt egy vajúdó nő. A szülésre készülő kismama férje erre egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

A kórház nem sokkal később cáfolta, hogy szerelők jártak volna a szülőszobán, majd az apa azt kérdezte, hogy miért találna ki ilyet. Az RTL szerint a férfi részletesen is elmondta az ügyet, és egy kismama is arról írt, hogy szerelők törtek rá a kórházban.

Takács Péter egészségügyi államtitkár először cáfolta az esetet, majd elnézést kért, anélkül, hogy a történteket elismerte volna. Az államtitkár ezután csicskamédiázni kezdett és Magyar Péter állítólagos elmebajáról osztotta meg gondolatait.