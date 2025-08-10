magyar pétertakács péterfejér megyei szent györgy kórház
A székesfehérvári kórház a Telexnek: nem jártak szerelők vajúdó nő mellett

Ivándi Szabó Balázs
A székesfehérvári megyei kórház a koronavírus-járvány idején, 2020 áprilisában.
admin Pál Zsombor
2025. 08. 10. 15:59
Ivándi Szabó Balázs
A Telex kérdésére reagált a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház arra a névtelen beszámolóra, amit Magyar Péter is megosztott követőivel vasárnap kora délután. A forrás nélküle történet szerint egy vajúdó nő szobájába engedtek be a nővérek vízvezeték-szerelőket, a feldúlt férj pedig sebtiben körbetekerte felesége ágyát.

A kórház a lap által összefoglalt válasza szerint nem szerelők léptek be abba a kórterembe, ahol a Tisza Párt elnökének posztjában szereplő férfi felesége feküdt, hanem egy kórházban dolgozó műtős, aki a mindennapi betegellátásban megszokott protokoll szerinti feladatát látta el. Mint hozzátették, a betegellátási területekre kizárólag kórházi dolgozók léphetnek be.

Az újabb Magyar Péter féle bejegyzés annak a Tisza-vezető és Takács Péter közötti hétvégi kommentvihar részének is tekinthető, amely során Takács Péter Magyaron is számon kérte a székesfehérvári kórház vízellátásának helyrehozását, majd vasárnap azt kérdezte, az ő villájában soha nem romlik-e el semmi. Magyar a szerelős, igazolatlan és a kórház által cáfolt történetet közreadó posztjában – nem először – az államtitkár távozását firtatja.

