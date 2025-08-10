Mit jelent a kórházi fertőzés, és miért lehet halálos?

Az ember kórházba kerül kisebb-nagyobb egészségi problémájával, sikerrel kezelik, állapotán javítanak, ám mégsem távozhat gyógyultan, mert épp az egészségügyi intézményben szerzett újabb betegséget – akár halálos kórt. A hozzátartozók csak állnak az ágy mellett, és nem értik, hogy a nagymama miért van sokkal rosszabb állapotban, mint amikor bevitték: már nemcsak a vérnyomását kell rendbe tenni, hanem az életéért küzdenek. Az állapot rosszabbodásának oka gyakran a laikus számára rejtélyes, félelmetes kórházi fertőzés, ennek nyomán terjed a közbeszédben:

csak kórházba ne kerülj, mert élve nem jössz ki.

Kívülállóként nyilván a higiéniát okoljuk, hiszen mind megtanultuk, a kosz a fertőzések melegágya, netán arra gondolunk, Semmelweis Ignác szellemi örökösei megfeledkeztek a kézfertőtlenítés szerepéről. A hazai kórházi fertőzésekről nem adnak ki pontos, naprakész statisztikákat – az Átlátszónak hosszas pereskedés után tavaly sikerült szereznie 2017–2022 közötti adatokat –, ám nem titok, hogy a helyzet cseppet sem rózsás, helyenként súlyos problémát jelent – itt olvashat erről híreket.

Az egészségügy mostoha helyzete, esetenként a zsúfoltság, a szakemberhiány, a rezisztens baktériumok terjedése; hosszú és összetett a háttérben álló okok rendszere. A kórházi fertőzések felbukkanása viszont nem csupán magyar sajátosság, a világ bármely pontján előfordulhatnak és elő is fordulnak. Más kérdés, hogy nem tudjuk, nemzetközi vagy akár európai összehasonlításban hazánk milyen helyet foglal el. Itt és most nem is az egészségügy, mint intézmény a témánk, hanem egyetlen kérdéskörre fókuszálunk Prinz Gyula infektológus segítségével:

Mit jelent, hogy kórházi fertőzés? Mi okozhatja, miért lehet halálos, és miért abban a környezetben bukkan fel, ahova gyógyulni megy az ember?

Attól „egyedi”, hogy kórházi

Maga a definíció teljesen világos, miközben a létező legnagyobbra tárja a lehetőségek kapuját.