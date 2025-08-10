„Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi” – Takács Péter személyeskedő posztban válaszolt a kórházi vízhiányról író Magyar Péternek

Miután Magyar Péter vasárnap reggel arról a pénteki hírről posztolt, ami arról szólt, hogy ismét palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban, mert újra teljes vízkorlátozás van a szülészeten, és nem lehet inni a csapból, az egészséügyi államtitkár személyeskedő választ írt a Tisza Párt elnökének.

Takács Péter azt közölte:

Remélem, a te budai villádban soha nem romlik el semmi, vagy ha mégis, te nyilván kézrátétellel azonnal meg tudod javítani!

Az államtitkár hosszú posztban fejtette ki, miért van szükség a javításra a székesfehérvári kórházban. Magyar Péternek üzenve azt írta,

A szakhatóság rendszeresen végez méréseket a közforgalmú intézmények vízvételi pontjain – nem csak a kórházakban, más közintézményekben, de például közkutakon is. Ez a lakosság biztonságát szolgálja és ahol hibát találnak, ott korlátozzák a vízhasználatot a hiba elhárításáig. Tehát ellentétben azzal, amit te rendszeresen hazudsz, egy felelős kormány (ezek mi vagyunk) nem eltussolja ezeket az ügyeket, hanem az emberek biztonsága érdekében jár el. Egy ilyen ellenőrzés során mutattak ki kórokozót a fehérvári megyei kórház egyik épületében. A szakemberek szerint valamelyik szűrőbetétben keletkezhetett vízkőlerakódás, amelyen ún. biofilm-réteg tud kialakulni, amiben a baktériumok felszaporodhatnak.

Hozzátette:

Bár nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is vagy és te 1 órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei – veled ellentétben. Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni. A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek.

Takács szerint a vízhiány csak átmeneti.

A kórház összes dolgozója azon van addig is, hogy az ellátásra szorulók minden orvosi beavatkozást helyben megkaphassanak a megyei kórházban. Hála nekik, még ha a kórház egy kis részét érintő vezetékes víz átmeneti korlátozása kellemetlenséggel is jár, nem kell másik vármegyébe menni, Székesfehérváron is mindenki hozzájut az állapotának megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az államtitkár a nemzet katasztrófaturistájaként emlegeti Magyar Pétert, akinek országjárására utalva Takács azt írta:

A nagy quadozás meg szalmabálán hempergés kicsit elvonta a figyelmedet? Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán.

Takács posztja alatt hosszan folytatódik a vita az államtitkár és a Tisza Párt elnök közt.