Csicskamédiázik és Magyar Péter elmebajáról ír Takács Péter, miután szerelők mentek be egy szülésre

Újabb személyeskedő posztban magyarázza Takács Péter egészségügyi államtitkár a székesfehérvári kórházban történteket, miután további részletek derültek ki arról, hogy az intézményben vízvezeték-szerelés, fertőtlenítés miatt zavarták meg egy vajúdó nő szülését.

Mint a 24.hu is megírta, a Fejér Megyei Szent György Kórház szülészetén palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak, mert teljes vízkorlátozás van a szülészeten, és nem lehet inni a csapból, emiatt szerelik a vezetékeket. Az RTL Híradója azt közölte, hogy egy vajúdó nő szobájába engedtek be a nővérek vízvezeték-szerelőket, a férj pedig egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel. A riport arról is beszámolt, hogy közben egy másik csoportban egy kismama szintén arról írt, hogy szerelők törtek rá. „40 hetes vagyok ma, az ambulancián, széttárt lábakkal, méhszájvizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel, hogy tán nem kellene bejönni” – írta.

Bár Takács Péter korábban elnézést kért, és azt állította, hogy nem szerelők mentek be a szülőszobába, hanem egy műtős kolléga, aki „vállalta”, hogy elvégzi a szerelést, friss posztjában az államtitkár már azt sem tagadja, hogy szerelők mehettek be.

A politikus azt írta:

Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket Hát természetesn Péter Magyar és a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve az RTL…

Mint írta, ezek a kollégák a betegekért, az ő biztonságukért dolgoznak megfeszítve egy makacs probléma megoldásán.

Hozzátette:

Az ellenzék közepes szellemi képességekkel de annál nagyobb rosszindulattal megáldott vezére pedig most már napok óta a legaljasabb módon támadja őket.

Figyelemre méltó, hogy miközben Takács nem cáfol semmit, azt írja: „Nekik ugyanis ez maradt: okádni a hazugságokat”.

Az államtitkár Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére is kitért, aki az eset kapcsán Takács lemondását szorgalmazta már többször is.

Isten látja lelkem, nem az a napom legjobb része, amikor a teljes elmárkizayosodás felé robogó Magyar Péter elmebajával kell foglalkoznom… Viszont nem hagyhatom, hogy egy jóhírű kórházon és annak tisztességgel dolgozó munkatásain élje ki a pervezióit

– írta az államtitkár.