„Széttárt lábakkal, méhszáj vizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel” – újabb esettel folytatódik a székesfehérvári kórházthriller

Újabb részlet derült ki a RTL Híradójában arról, hogy zajlik a fertőtlenítés, amelynek keretében egy vajúdó nő mellé mentek be a Fejér Megyei Szent György Kórház szakemberei. Megírtuk vasárnap, miszerint Székesfehérváron egy vajúdó nő szobájába engedtek be a nővérek vízvezeték-szerelőket, a férj pedig egy nővérrel sebtiben körbetekerte feleségét lepedőkkel.

Az RTL-nek ma azt mondta a férfi, hogy azt mondták nekik, hogy „készüljenek mert be fognak jönni a melósok”. A riport eközben arról számolt be, hogy közben egy másik csoportban egy kismama szintén arról ír, hogy szerelők törtek rá. „Kettesével járnak csapokat nyitogatni és törik rá az emberre az ajtót” – írta hozzászólásában.

40 hetes vagyok ma, az ambulancián, széttárt lábakkal, méhszáj vizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel, hogy tán nem kellene bejönni.

A nő megjegyezte: még „jó hogy van paraván a vizsgálóban.”

A kórház azt írta az RTL Híradónak, hogy erről az esetről nem érkezett hozzájuk jelzés. Azt ugyanakkor elmondták, hogy ismét „felhívjuk a fertőtlenítést végzők figyelmét, hogy a pár perces beavatkozások végéig legyenek türelemmel.”

Az üzemeltetésért felelős szakemberek minden esetben munkavédelmi ruházatot viselnek. (…) A szülőszobai személyzet tagjai kísérik őket, és előre jelzik érkezésüket, amihez engedélyt is kérnek.

A korábbi eset miatt Magyar Péter és Takács Péter közt nyilatkozatháború tört ki.