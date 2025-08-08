Az újszülötteket is palackból kell fürdetni a székesfehérvári szülészeten

Ismét palackos vízzel kell fürödniük a kismamáknak a székesfehérvári kórházban, számolt be az esetről az RTL Híradó. Péntek estétől újra teljes vízkorlátozás van a szülészeten, fertőtlenítés miatt, a kismamák azt mondják, hogy már legalább egy hete nem lehet inni a csapból az épületben. Az osztályon lévő figyelmeztető felirat így szól:

Nem ivóvíz! Újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek fürdetésére sem használható!

Azaz a csapvíz továbbra sem iható, az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint azért nem, mert, ahogy fogalmaztak,

a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas.

Az OKFŐ szerint habár aa víz emberi fogyasztásra jelenleg nem alkalmas, de felnőttek tisztálkodására igen, inni pedig akkor lehet majd belőle újra, ha negatív lesz a vízminta.