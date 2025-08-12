Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. augusztus 12., kedd
Friss hírek
- Brit értesülés: a béke érdekében Zelenszkij akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről.
- Az európai hatalmak lázas egyeztetésekre készülnek egymással és Zelenszkijjel a Trump-Putyin találkozó előtt.
- Több ellenzéki hallott a Harcosok Klubjáról és a Digitális Polgári Körökről, mint fideszes szavazó.
- Sulyok Tamás a mocskosfideszező fiataloknak: Kiáltásotok üzenet.
- Belügyminisztérium: nem állt le az EESZT, csak „elérhetetlenné vált”.
- Márki-Zay kész addig ostromolni az EU-s fórumokat, amíg a kormány nem szünteti meg a jogsértést.
- „Széttárt lábakkal, méhszáj vizsgálat közben kiabáltam a vízszerelővel” – újabb esettel folytatódik a székesfehérvári kórházthriller.
- Mehringer Marci a rendszerkritikus daláról: A propaganda betalált, érdekes módon magukra vették.
- Egy anyukát és egy kislányt ütött el autó Hódmezővásárhelyen.
- Félmilliós büntetést kaphat Olaszországban az, aki kipöcköli a cigicsikket az autóból.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Keddtől korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a Rákosrendezőt érintő vonalakon az eredeti menetrend szerint.
BKK
- A H8-as és a H9-es HÉV Cinkota és az Örs vezér tere között augusztus 19-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon a H8-as és a H9-es pótlóbusszal utazhatnak.
- A 47-es és 49-es villamos a Kálvin tér M és a Deák Ferenc tér M között augusztus 15-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon az M3-as metróval, a 72-es trolibusszal és 9-es autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
- Késő estére 16 és 26 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Klára
Deviza középárfolyam:
- EUR 395,14
- USD 339
- CHF 419,4
- GBP 456,46
