Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 08. 12. 07:00
2025. augusztus 12., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Keddtől korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a Rákosrendezőt érintő vonalakon az eredeti menetrend szerint.

BKK

  • H8-as és a H9-es HÉV Cinkota és az Örs vezér tere között augusztus 19-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon a H8-as és a H9-es pótlóbusszal utazhatnak.
  • A 47-es és 49-es villamos a Kálvin tér M és a Deák Ferenc tér M között augusztus 15-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon az M3-as metróval, a 72-es trolibusszal és 9-es autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Klára

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 395,14
  • USD 339
  • CHF 419,4
  • GBP 456,46

 

+1

