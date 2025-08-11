volodimir zelenszkijtárgyalásvlagyimir putyinbéke
Nagyvilág

Brit értesülés: Zelenszkij akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről

AFP
24.hu
2025. 08. 11. 19:52
AFP

Arról ír a Telegraph, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lenne leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart.

Emlékezetes, most pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyal majd Alaszkában. A Telegraphot szemléző hvg.hu azt írja, hogy az új javaslat alapján a frontvonalak befagyasztása és Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím-félsziget orosz kézen hagyása lenne a békemegállapodás alapja. Zelenszkij közben elutasít minden tervet, amely szerint Ukrajna az általa jelenleg ellenőrzött területekről is lemondana.

A portál felidézi, hogy az európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen.

Ukrajna területének jelenleg mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy egymásnak ütközik két kínai hadihajó egy harmadik, Fülöp-szigeteki hajó üldözése közben
Aláaknáztak egy hidat az oroszok, de az a saját csapataik vonulásakor robbant fel
Japánban milliós nagyságrendben evakuálják a lakosságot: pár óra alatt 37 centi eső esett
Pofon csapott minket a nagystratégia
Magyar Péter: A NAV-nyomozó megkérdi majd Tiborcz Pistát, hogy lehetett 10 éve még csak egy Opeled volt, most pedig 500-1000 milliárd forintod
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik