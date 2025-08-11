Brit értesülés: Zelenszkij akár kész lemondani az oroszok által megszállt területekről

Arról ír a Telegraph, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lenne leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart.

Emlékezetes, most pénteken Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború lezárásáról tárgyal majd Alaszkában. A Telegraphot szemléző hvg.hu azt írja, hogy az új javaslat alapján a frontvonalak befagyasztása és Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím-félsziget orosz kézen hagyása lenne a békemegállapodás alapja. Zelenszkij közben elutasít minden tervet, amely szerint Ukrajna az általa jelenleg ellenőrzött területekről is lemondana.

A portál felidézi, hogy az európai vezetők, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös nyilatkozatban támogatták, hogy a tárgyalások kiindulópontja a jelenlegi frontvonal legyen.

Ukrajna területének jelenleg mintegy 20 százaléka van orosz megszállás alatt.