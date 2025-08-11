Mehringer Marci a rendszerkritikus daláról: A propaganda betalált, érdekes módon magukra vették 

Július elején jelent meg Mehringer Marci SZAR AZ ÉLET című rendszerkritikus dala, ami mára átlépte az egymilliós nézettségszámot a YouTube-on. Az énekes nemrég Lakatos Levente podcastjének vendége volt, ahol elmondta, hogy a dal a mindenkori kormányt, de elsősorban a jelenlegi kormányt kritizálja. A téma kapcsán az X-Faktor egykori felfedezettje arra is kitért, hogy szerinte egy jó művész mindig az ellenzékben van.

Fura lenne egy olyan művész, aki azt mondja, yeah, ez a kormány most nekünk nagyon jó. Van néhány ilyen, de azokkal a zenészekkel én nem tudok azonosulni, meg nem is szeretnék. Én örökre ellenzékben leszek, szerintem ezt egy jó művész így csinálja

– jelentette ki az énekes, majd feltette a kérdést, „ha a művészek és a sajtó nem képezik ellensúlyát a politikának, akkor ki képezi?”

Nincsen más, aki ellensúlyt képezhet. Maximum más politikai pártok egymásnak. De a legtöbb politikai párt nem csak az emberekről szól, nem egy ilyen ideális világban élünk. Úgyhogy nekünk szerintem minden esetben ellenzékben kell lennünk, minden esetben kritikusan kell gondolkodnunk, és minden esetben el kell mondanunk azt, mivel nem vagyunk elégedettek. Azt, hogy mivel vagyunk elégedettek, teljesen felesleges elmondani egy politikai pártnak, mert abból nem fognak leszűrni semmit.

A beszélgetés alkalmával Mehringer azt is leszögezte, hogy nem áll semmilyen pártpolitikai zászló alá, nem tolja és nem is akarja senkinek a szekerét tolni. Abban viszont mint mondja, biztos, hogy ami most van, nem jó, és abban is, hogy minél több embernek el kell mennie szavazni.

Meg abban is biztos vagyok, hogy demokratikus úton kell, hogy eldőljön, mi van. Én nem gondolom, hogy nekünk forradalmat kell csinálnunk… még. Aztán ki tudja. Abban viszont biztos vagyok, hogy a mi forradalmunknak az első lépése az, hogy mindannyian elmegyünk szavazni. Hogy a fiatalok és a fiatal felnőttek foglalkoznak a politikával, meg az, hogy igen, mindig ellenzékben vagyunk, mindig gondolkozunk, és akkor nem történhetnek meg olyan dolgok, amilyen állapot most van.

A műsorvezető érdeklődésére az énekes azt is elárulta, volt-e benne félelem amiatt, hogy esetleg elveszít lehetőségeket, ha előáll egy olyan dallal, mint a SZAR AZ ÉLET.

Felmerült bennünk, hogy vajon milyen szinten leszünk ezután… nem azt mondom, hogy ellehetetlenítve, de hogy bizonyos lehetőségek mondjuk így, kiesnek majd a pikszisből. De érdekes, hogy nem nagyon történt ilyen. Egy darab lemondásunk volt, az alapvetően jogilag nem emiatt. Az, hogy én erről mit gondolok, meg mit feltételezek, megint másik kérdés. De nem történt semmi olyan dolog, ami miatt azt mondanám, hogy hiba volt ezt a dalt kiadni. A propaganda betalált, érdekes módon magukra vették ezt, ami tök érdekes, mert én nem címeztem ezt senkinek így E/1-ben, mégis magára vette

– jegyezte meg az énekes.

Nekem az az érdekes, hogy ugyanez ez a bindzsisztáni sztori, hogy ott se mondta senki, hogy ez kiről szól, mégis magukra vették. Az a baj, hogy annyira sokszor van az, hogy ez a rendszer maga ellen játszik, maga alatt vágja a fát, hogy egyszerűen ezekre nem lehet mit mondani. Ha én nem mondom azt, hogy ez arról szól, nekik miért kell azt gondolniuk? Attól még, hogy egyértelmű, értem, de nem kéne magukra venni ezt, azt gondolom.

Hozzátette, félelem egyáltalán nincs benne. Úgy fogalmaz, az idő ilyen értelemben neki dolgozik, hiszen fiatal, és akkor is zenélni fog, amikor „már régen nem fogunk erre emlékezni”, és mint mondja, nem a Fidesznek vagy a Tiszának zenél, hanem azoknak, akik hallgatják a dalait és elmennek a koncertjeire.