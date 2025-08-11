eesztleállásközpontkórház
Belföld

Belügyminisztérium: nem állt le az EESZT, csak „elérhetetlenné vált”

24.hu
2025. 08. 11. 21:50

„Az EESZT nem állt le, a Központi Informatikai Rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált” – ezt írta az RTL Híradónak a Belügyminisztérium.

Augusztus 8-án, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami oldal, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Amint a 24.hu aznap beszámolt róla, a webcímekre látogatókat különféle hibaüzenetek fogadták, ezzel együtt pedig az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás használata is lehetetlenné vált. Takács Péter egészségügyi államtitkár szombaton a Facebookon kért türelmet az emberektől, azt írta „az EESZT 2017. óta tartó fennállása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott”. Ezek szerint akkor még ő sem tudta, amit a Belügyminisztérium már igen: az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy egymásnak ütközik két kínai hadihajó egy harmadik, Fülöp-szigeteki hajó üldözése közben
Harsányi Levente és 20 évvel fiatalabb menyasszonya szakítottak
Lázár komolyan gondolja: 500 milliárd is lehet a 32 kilométeres M100-as gyorsforgalmi megépítése
Újabb tragikus biciklibaleset, Balatonbogláron halt meg egy férfi
Magyar Péter: A NAV-nyomozó megkérdi majd Tiborcz Pistát, hogy lehetett 10 éve még csak egy Opeled, most pedig 500-1000 milliárd forintod
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik