Az európai hatalmak lázas egyeztetésekre készülnek egymással és Zelenszkijjel a Trump-Putyin találkozó előtt

2025. 08. 11. 20:24
Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-án videókonferenciát tervez tartani Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, illetve további európai vezetőkkel az ukrajnai rendezésről, mielőtt Trump Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel pénteken.

Merz az amerikai elnökkel és alelnökével, J.D. Vance-szel folytatott egyeztetés előtt szintén virtuális tanácskozót tervez Ukrajna, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőivel, továbbá Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének és Mark Rutténak, a NATO főtitkárának a részvételével.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Denisz Manturovval, az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett telefonon hétfő délután az amerikai-orosz csúcstalálkozóról.

A brit Telegraph arról értesült, hogy Volodimir Zelenszkij a Trump-Putyin találkozóhoz közeledve jelezte európai vezetőknek, hogy Ukrajna hajlandó lenne leállítani a harcokat és lemondani azokról a területekről, amelyeket Oroszország már ellenőrzése alatt tart. (via MTI)

