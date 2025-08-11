Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester levelet írt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek, amelyben ismét szót emelt amiatt, hogy a városa egy forint támogatásban sem részesült a Versenyképes Járások Programból.

A volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint eközben a Hódmezővásárhelyi járáshoz tartozó három kisebb, fideszes polgármester által vezetett település annak ellenére megkapta a járás egészének járó 500 millió forintos támogatást, hogy a rendeletben megfogalmazottakkal ellentétes célokra pályáztak.

Márki-Zay jelezte Navracsicsnak, hogy alkotmányjogi panasszal él a kormány rendeletével és jogsértő gyakorlatával szemben, és

addig fogja „ostromolni” az Európai Unió parlamentjét és bíróságát is, amíg a törvénysértéseit Magyarország kormánya nem orvosolja.

Meglátása szerint egyértelmű politikai diszkrimináció történt nemcsak Hódmezővásárhellyel, hanem a Lázár János választókörzetében, a makói járáshoz tartozó öt másik kisebb településsel szemben is, amely még az Alaptörvény szerint is tilos és súlyos jogsértés, továbbá ellentétes az Európai Unió és más nemzetközi egyezmények szabályaival is.

A polgármester kérte a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, hogy módosítsa a támogatásokkal kapcsolatos jogsértő döntéseit, hogy Hódmezővásárhely is megkaphassa a neki jogosan járó támogatást.

Javaslatot tett a Versenyképes Járások Programról szóló rendelet módosítására is, ezzel az a célja, hogy a támogatásokból egyetlen megyei jogú várost se lehessen kirekeszteni. Márki-Zay Péter azt javasolja, hogy a megyei jogú városok akár egyedül is pályázhassanak, és a pályázati elbírálás során vétójogot kapjanak. Javasolja emellett azt is, hogy a keret minél nagyobb részét lakosságszámarányosan osszák el.