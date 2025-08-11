Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza. Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják

– írja a fesztiválokon és koncerteken mocskos Fideszt skandáló fiataloknak címezve a Facebook-on Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Sulyok Tamás azt üzeni, fiatalnak lenni kiváltság, ez az az életkor, „amikor az ember száguld. De jó, ha közben néha lassít, és ellenőrzi a térképen, miként befolyásolja úticélját egy látványos, de valójában olykor bevehetetlen kanyar.”

„Látni az arcotokat a fesztiválokon, a koncerteken, az utcákon; a lendületet, ami sokszor szembeszáll a világgal, az erőt, ami bennetek forr, és ami gyakran nem találja a helyét” – írja a kormánnyal elégedetlen fiatalokról a köztársasági elnök, aki nem kér tőlük csendet, „csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül.”

Az üzenetét a következővel zárja: „Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!”