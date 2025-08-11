Egy anyukát és egy kislányt ütött el autó Hódmezővásárhelyen

Hétfő délután közlekedési baleset történt Hódmezővásárhely belterületén, ahol egy autós nem adta meg az elsőbbséget egy kerékpárosnak – írja a Délmagyar.

A portál szerint az autós a Csík utcában közlekedett, amikor későn észlelte a biciklis nőt a Rákóczi utca érintett kereszteződésében. Ekkor elsőbbség elmulasztása miatt elütötte a biciklis nőt, aki egy kisgyerekkel közlekedett a kerékpáron. Az ütközést követően a bicikli kicsúszott és megsérültek mindketten.

A mentők az idősebb nőt és a kiskorú kislányt kórházba szállították a helyszínről.