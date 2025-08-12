Több ellenzéki hallott a Harcosok Klubjáról és a Digitális Polgári Körökről, mint Fidesz szavazó

Bár jelenleg ez áll a miniszterelnök kommunikációjának fókuszában, az ellenzékiek körében mégis többen hallottak a Harcosok Klubjáról és a Digitális Polgári Körökről, mint a Fidesz szavazói között – derült ki a Publicus Intézet Népszavának készített reprezentatív kutatásából, amely 1000 fő megkérdezésével augusztus elején készült.

A Harcosok Klubjának létezéséről a kormánypárti hívek 72 százaléka tud, ez az arány az ellenzékiek esetében 95, a bizonytalanok körében pedig 69 százalék. A kutatásban résztvevőknek mindössze 8 százaléka állította, hogy „teljes mértékben” tudja, hogyan működik ez a közösség, további 39 százalék azt mondta, nagyjából tisztában van vele. Az 53 százalékos többség viszont nem tudja, mi történik a Harcosok Klubjában.

Tízből kilenc ember elképzelhetetlennek tartja, hogy csatlakozzon a Harcosok Klubjához, és ez az arány a kormánypárt hívei körében is több mint kétharmados: 69 százalék. Emellett 2 százalékuk mondta, hogy már csatlakozott a HK-hoz, 7 százalék szeretne, további 17 százalék ugyan még nem gondolkozott ezen, de elképzelhetőnek tartja, hogy belép.

A Harcosok Klubjára „ráindított” Digitális Polgári Körök (DPK) ismertsége néhány százalékkal alacsonyabb – az emberek kicsivel több mint háromnegyede hallott róluk.

Ez az arány a kormánypártiaknál csupán 68, az ellenzékieknél 89, a bizonytalanok között 65 százalék.

