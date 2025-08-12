bruttókeresetcsökkenésnettóreálkereset
Gazdaság

Repülőrajt helyett sokaknak keresetcsökkenést hozott 2025

Getty Images
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2025. 08. 12. 06:00
Getty Images
A dolgozók 36 százaléka szembesülhetett azzal, hogy kevesebbet ért a nettó bére, mint egy éve. A közigazgatásban, a védelem- és a feldolgozóiparban, a vízellátás és hulladékgazdálkodás, valamint a szállítás-raktározás területén dolgozók között voltak a legtöbben, akik bércsökkenést tapasztalhattak.

Elmaradt a keresetnövekedés az előző évitől – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikájából, amelynek adatai az idei első negyedévre vonatkoznak.

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete nominálisan 9,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért értéket,
  • a növekedés üteme azonban 5 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől

– állapította meg a KSH.

A bruttó átlagkeresetben az alapbér és a törzsbér mellett benne vannak a bérpótlékok, a kiegészítő fizetés, a jutalom, a prémium, az esetleges 13. és további havi fizetés is.

A hivatal értékelése szerint az idei első negyedévi keresetnövekedésben meghatározó szerepet játszott a minimálbér- és a garantált bérminimum 9, illetve 7 százalékos emelése, valamint a közszolgáltatói ágakban beütemezett béremelések, különösen a pedagógus-béremelés második lépcsője. Egyes ágakban pedig még mindig jelentős volt a pótlólagos munkaerő-kereslet bérfelhajtó hatása is.

A kísérleti kereseti statisztika erénye, hogy benéz az átlagok mögé, így árnyaltabb képet kaphatunk arról, mi van az átlagos növekedés mögött. Most pedig nem kevesek számára keresetcsökkenés.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több ellenzéki hallott a Harcosok Klubjáról és a Digitális Polgári Körökről, mint Fidesz szavazó
Márki-Zay kész addig ostromolni az EU-s fórumokat, amíg a kormány nem szünteti meg a jogsértést
Egy anyukát és egy kislányt ütött el autó Hódmezővásárhelyen
Elnézést kért az államtitkár, amiért fertőtlenítés miatt megzavarták egy vajúdó nő szülését
A Kneecap üzent Orbánnak a Szigeten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik