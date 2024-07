Cikkünk folyamatosan frissül.

Pontban este nyolckor nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, melyekre szerda este tűkön ülve várt a majdnem 121 ezer jelentkező országszerte. A felvi.hu-n már elérhetőek az egyetemek és főiskolák egyes szakjainak ponthatárai. A jelentkezőket az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra vették fel, ahol a pontszáma elérte vagy meghaladta a megállapított ponthatárt.

Nézzük meg, pár népszerű és/vagy fontos szak állami ösztöndíjas, nappali, és alap- illetve osztatlan képzésénél hol lett meghúzva a ponthatár.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE)

a pszichológia (Budapest) 453,

a nemzetközi tanulmányok 441,

a politikatudományok 376,

a programtervező informatikus (Budapest) 365,

a jogász 476,

az óvodapedagógus szak 220 pontot igényelt.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME)

a mechatronikai mérnöki 376

mérnökinformatikus 340

gépészmérnöki képzéshez 320 pont kellett.

Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, 20 órától kapnak sms-értesítést az eredményről. Akinek most nem sikerült bejutnia az általa megjelölt felsőoktatási intézménybe, az július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárásban jelentkezhet máshová.

Évek óta hagyomány, hogy a felvételizők a ponthatárok beérkezésén a Pont Ott Partin is izgulhatnak, majd ünnepelhetnek az este a Budapest Parkban, ahol a 24.hu fotóriportere is ott van. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Debrecenben tartják, de számos más nagyvárosban is szerveznek hasonló Pont Ott Partikat.