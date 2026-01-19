afrika kupaafrikai nemzetek kupájabrahim diazlabdarúgás
Sport

Manéból legenda, Brahimból bukott hős lett: a káoszdöntős Afrika Kupát egyhamar nem feledjük

Brahim Díaz tizenegyest hibázott marokkó és Szenegál Afrikai Kupa-döntőjén.
Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images
Brahim Díaz alighanem sosem feledi ezt a kimaradt tizenegyest.
admin Marosi Gergely
2026. 01. 19. 21:28
Hivatalosan 2025 utolsó nagy futballtornája volt, de már 2026-ban ért véget: Szenegál nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját, miután egy kaotikus döntőn hosszabbítást követően 1–0-ra felülmúlta a házigazda Marokkót. Bár a rabati finálé nem festett a kontinentális labdarúgásra nézve hízelgő képet, a magyar tévécsatornák által negligált torna és házigazdája sok pozitívumot is elkönyvelhet.

Ha Jean-Jacques Ndala játékvezető a 90. percben lefújja az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét, és 0–0 után hosszabbítással folytatódik a mérkőzés, mindenki vállat von. Egy újabb torna, amelynek a végére „kifogytak a gólok”, semmi különös. De hát a Kongói DK-beli bíró nem fújta le, és a rendes játékidő meghosszabbítása minden idők legvadabb végjátékainak egyikét hozta.

