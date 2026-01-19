julia burtsevafenéknagyobbítóinstagraminfluenszer
Belehalt a fenéknagyobbító műtétbe az ismert influenszer

24.hu
2026. 01. 19. 19:00
A beavatkozást végző „sebésznek” nem volt orvosi diplomája, a rendőrség őrizetbe vette.

Meghalt Julia Burtseva influenszer, akin január elején hajtotta végre fenéknagyobbító műtétet Oroszországban – írja a People. A 38 éves olasz nő Moszkvában hunyt el a beavatkozást követően.

Burtseva, akinek több mint 73 000 követője van az Instagramon, január 4-én utazott az orosz fővárosba, hogy egy magánklinikán elvégezzék rajta a műtétet. A beavatkozás után azonban komplikációk léptek fel nála, ezért kórházba került, később anafilaxiás sokkot kapott és meghalt.

Rögtön másnap büntetőeljárást indítottak a műtétet végző „orvos” ellen. A klinika alkalmazottja házi őrizetbe került, majd halált okozó, gondatlanságból elkövetett illegális orvosi tevékenység miatt vádat emeltek ellene.

Kiderült, a beavatkozást végző „sebésznek” nincs orvosi diplomája, állítása szerint ezt közölte is az influenszerrel, mégis belevágtak a műtétbe.

Az alkalmazott állítólag nem végzett el allergiatesztet Burtseván a beavatkozás előtt, illetve a saját maga által beszerzett eszközöket és anyagokat használta a műtét során.

Burtseva utoljára december 5-én frissítette Instagram-fiókját, egy videót osztott meg a lányáról.

Nem ez volt az első eset, amikor komoly problémákat okozott a fenékfeltöltés. Tavaly írtuk meg, hogy Ava Louise 15 ezer dollárt költött rá, hogy brazil fenékfeltöltést végezzenek rajta, azaz, hogy a hasán, csípőjén és combjain található zsírt áthelyezzék a fenekére, a 25 éves nő több önbizalmat remélt a beavatkozástól, mégis „maradandó lelki sebeket” kapott. 2017-ben a 34 éves Wykesha Reid viszont bele is halt a beavatkozás következményeibe, orvosát a történtek után letartóztatták.

