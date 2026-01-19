Radics Béla az alapítványához érkező állami milliókról: „Mielőtt ezt is kinyomoznátok, előre szólok, cigány vagyok”

Videóüzenetben reagált Radics Béla fővárosi fideszes képviselő (egyben a kormánypártok parlamenti képviselőjelöltje a budapesti 6-os választókörzetben) hétfőn az RTL hétvégi anyagára, melyben a csatorna híradója az alapítványával kapcsolatos anomáliákra hívta fel a figyelmet.

Mint kiderült, a Radics nevéhez köthető Tradíciókért Alapítvány bejelentett címére több mint ötezer másik cég van még regisztrálva, és bár különösebb nyoma nincs annak, hogy a fideszes politikus alapítványa fellelhető lenne bárhol, az utóbbi években így is több tíz milliós állami támogatásokban részesült.

Radics „gratulált” az RTL-nek az oknyomozáshoz, állítása szerint a csatorna nem tett mást, csak ráakadt a nyilvánosan elérhető adatokra, összességében vérszegény leleplezésként értékeli az anyagot.

Sokkal korábban kell felkelnetek, és sokkal több spenótot kell megennetek ahhoz, hogyha azt hiszitek, hogy ettől én majd megijedek

– jelentette ki Radics, sérelmezve egyúttal azt is, hogy a csatorna híradójában rosszul tudták, hogy melyik választókörzetben indul az áprilisi országgyűlési választáson. „Ha megkérdeztek volna, akkor segítettem volna ezt a kiváló oknyomozást. Csak az a baj, hogy nem kérdeztek meg. Ez itt, mindig ez a bökkenő – folytatta a videóban, azt állítva tehát, hogy az anyag készültekor az RTL nem kereste őt. A csatorna erről mást állít.

„Cigány vagyok”

Megszólalását Radics annak a gondolatnak az átadásával folytatta, hogy teljesen biztos benne, hogy győzni fog a választáson egyéniben a Zuglót és Erzsébetvárost magába foglaló oevk-ban. Mint mondja, leleplezte már Hadházy Ákost (a szintén itt induló független jelöltet), Rózsa Andrást (Zugló momentumos polgármesterét), de az nem derül ki, mivel kapcsolatban. Radics, állítása szerint, hasonlóképpen leleplezte a Partizánt is, miközben a tiszás jelölt (Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke) „szerencsétlenkedik”.

Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok: cigány vagyok

– tette aztán még hozzá, és ezen a ponton végre rátért az alapítányával kapcsolatos dolgokra is.

„Nagyon remélem, hogy nem bűn irodabérlés helyett inkább ifjúsági és kulturális programokat megvalósítani. Minden egyes fillérből fiataloknak szánt programokat valósítottunk meg. Ellenben Hadházyval, aki még az alapítványának a kuratóriumi elnökét is a zuglóiak pénzén fizeti ki” – jelentette ki Radics, aki végül megüzente a „hadházyknak”, hogy minden disznóságukat le fogják leplezni.

Mi derült ki Radics Béla alapítványáról

A szóban forgó RTL-es anyag, amelyre a fideszes politikus most reagált, a hétvégén jelent meg, és az derül ki belőle, hogy a Tradíciókért Alapítvány hivatalosan egy belvárosi címen van bejelentve, de valójában ott egy székhelyszolgáltató cég működik. Radics alapítványa viszont nemcsak a bejelentett működési helyén, hanem a weboldalán sem elérhető. Az oldalon annyi olvasható, hogy az karbantartás miatt átmenetileg nem működik. Az internetes archívum szerint ez a karbantartás évek óta tart, már 2024-ben is a látogatók türelmét kérték.

Az RTL birtokába jutott dokumentumok szerint mindezek ellenére a szervezet az elmúlt évek során így is jelentős pályázati forrásokhoz jutott:

az Erasmus+-programban hazai forrásából 24,4 millió forintot,

a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 13,8 milliót,

a Miniszterelnöki Kabinetirodától 3 milliót,

a kultúráért és innovációért felelős minisztertől pedig 1,7 milliót kapott.

Vagyis az elmúlt három évben összesen közel 43 millió forintra rúgott Radics szervezetének költségvetési támogatása. A megjelent anyagban az RTL közölte azt is, hogy az üggyel kapcsolatban keresték a képviselőt, ám ő nem reagált. Ezzel szemben, mint lárható, Radics azt állítja, nem kérdezték meg.