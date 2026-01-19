Radics Béla felfüggesztését és országgyűlési képviselőjelöltségének visszavonását követeli a Tisza a Fidesztől

A legkevesebb, hogy amíg Radics Béla elvtárs nem tisztázza magát a közpénz tízmilliók eltüntetésének gyanúja alól, addig felfüggeszti a tevékenységét a Fővárosi Közgyűlésben, a Fidesznek pedig azt tanácsolom, hogyha legalább egy szemernyi esélyt szeretnének maguknak adni, akkor vonják vissza Radics Béla országgyűlési képviselőjelöltségét

– ezt mondta Magyar Péter egy hétfőn este közzétett videóban, oldalán kabinetfőnökével, Velkey György Lászlóval.

A Tisza Párt vezetése azokra a hírekre reagált, melyek arról szólnak, hogy a Fidesz fővárosi képviselőjének, Radics Bélának az alapítványa az utóbbi években több tízmillió forintos állami támogatást kapott úgy, hogy az alapítványt gyakorlatilag sehol sem lehet fellelni. A cím, ahova be van jegyezve, egy székhelyszolgáltató, ahova több mint ötezer másik cég van bejegyezve, az alapítvány honlapja 2024 óta „karbantartás” alatt áll.

Az ügyet az RTL tárta fel a hétvégén, mai videójában Radics „gratulált” a csatornának a munkáért, amit vérszegény lelepéezésnek nevezett, egyúttal megüzente: „Mielőtt holnap ezt is kinyomoznátok, inkább előre szólok: cigány vagyok”.

Magyar Péter és Velkey szintén nagyrészt azokat az információkat mondták el, amik az RTL anyagából is kiderültek, a kabinetfőnök (aki épp Radics ellenfele lesz a Budapesti 6-os választókörzetben) azt azonban kiemelte:

(Radics Béla) Kapott támogatást többek között digitális detoxikációra, az a Radics Béla, aki hónapok óta elárasztja a TikTok-ot különböző lejárató videókkal egészen agresszív és pökhendi stílusban többek között ellenem is.

Velkey leszögezte, őt nem zavarják Radics lejárató kísérletei, azt viszont ellentmondásosnak tartja, hogy éppen a fideszes politikus az, aki digitális detoxra kap pénzt az államtól.

Magyar Péter pedig a hatóságok figyelmét hívta fel arra, hogy a választásig hátralevő időben még ki tudják vizsgálni a Radics alapítványa körüli visszásságokat és gyanúkat.