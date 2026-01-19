A távhő rendszerében keletkezett hiba miatt hétfőn dél körül leállt a távfűtés Kazincbarcikán, ami miatt várhatóan 24 órán keresztül szünetel a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás több, mint 500 háztartásban, írja a kolorline.hu.

A Barcika Szolg Kft. délutánra megtalálta a területet, ahol a távhővezeték lyukadása történt. Szitka Péter MSZP-s polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a szakemberek már végzik a terület kiszakaszolását. A Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatója szerint a távfűtés újraindítása időbe telik, ezért érdemi fűrésre legkorábban az éjszaka folyamán számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók.

A távhőszakadás miatti, várhatóan 24 órás szolgáltatáskiesés a város alábbi részeit érinti:

Csokonai utca 2-28. szám;

Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám;

Székhelyóvoda.

Az önkormányzat a távhőfűtés helyreállításának idejére megnyitja az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.