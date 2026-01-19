fűtéskazincbarcikamelegvíztávhő
Belföld

Leállt 24 órára a fűtés- és a melegvíz-szolgáltatás Kazincbarcika egy részén

Leállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán.
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 19. 19:44
Leállt a távhőszolgáltatás Kazincbarcikán.

A távhő rendszerében keletkezett hiba miatt hétfőn dél körül leállt a távfűtés Kazincbarcikán, ami miatt várhatóan 24 órán keresztül szünetel a fűtés- és melegvíz-szolgáltatás több, mint 500 háztartásban, írja a kolorline.hu.

A Barcika Szolg Kft. délutánra megtalálta a területet, ahol a távhővezeték lyukadása történt. Szitka Péter MSZP-s polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a szakemberek már végzik a terület kiszakaszolását. A Barcika Szolg Kft. energetikai igazgatója szerint a távfűtés újraindítása időbe telik, ezért érdemi fűrésre legkorábban az éjszaka folyamán számíthatnak a kiszakaszolt területen kívül élő távhőfelhasználók.

A távhőszakadás miatti, várhatóan 24 órás szolgáltatáskiesés a város alábbi részeit érinti:

  • Csokonai utca 2-28. szám;
  • Mikszáth Kálmán utca 1-17. szám;
  • Székhelyóvoda.

Az önkormányzat a távhőfűtés helyreállításának idejére megnyitja az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőként.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Válik férjétől Nagy Bogi énekesnő
Radics Béla az alapítványához érkező állami milliókról: „Mielőtt ezt is kinyomoznátok, előre szólok, cigány vagyok”
„Ma meg fog halni az anyátok!” – mondta az iskolába induló gyerekeknek, majd lemészárolta a hazatérő párját
Vonatkatasztrófa Spanyolországban: fotókon a 39 áldozatot követelő tragédia helyszíne
Brahim Díaz tizenegyest hibázott marokkó és Szenegál Afrikai Kupa-döntőjén.
Manéból legenda, Brahimból bukott hős lett: a káoszdöntős Afrika Kupát egyhamar nem feledjük
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik