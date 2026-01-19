Fia főzőtudásával büszkélkedett Majoros Hajnalka

Majoros Hajnalka a hétvégén a közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyen idősebbik fia, Marián főz éppen. A 14 éves fiú édesapja, Majka egyik receptjét készítette el.

Marhahúsos tortilla, apától ellesve.🌮 Én ma szabadságon voltam a konyhában 😌

– fűzte hozzá a felvételhez az édesanya.

Különleges személyiségnek tartja a fiát

A modell egyébként nagyon büszke a fiára, novemberben a 14. születésnapján például úgy írt róla:

Mindenki szereti, mert vicces, okos, közvetlen, jólelkű és mindig segít másokon, csak közben még odaszúr egy poént, hogy ne legyen túl érzelgős a helyzet. 💙 Büszke vagyok rá, nem csak azért, mert a fiam, hanem mert egy igazi, különleges személyiség, tele élettel, humorral és egy nagy adag vagánysággal.

Mariánnak van egy öccse is, Olivér idén tavasszal lesz 10 éves.