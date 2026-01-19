Norvégiában levélben értesítik a lakosságot, hogy háború esetén lefoglalhatják a javaikat

Több ezer norvég kapott hétfőn levelet az ország hadvezetésétől, amiben tájékoztatták őket, hogy amennyiben kitör egy háború, a fegyveres erők lefoglalhatják javaikat.

Az MTI tájékoztatása szerint a hadsereg annak érdekében foglalná le (szigorúan csak háború esetén) a szóban forgó javakat, például ingatlant, munkagépet vagy hajót, hogy az ország védelméhez megfelelő eszközökre tehessen szert. A tervek szerint idén még körülbelül 13 500 értesítőt kézbesítenek ki, amely azonban, mint arra a hadsereg közleményében felhívták a figyelmet, „békeidőben semmiféle teendőkkel nem jár”.

Az egy évig érvényes, most kiküldött vagy kiküldendő értesítések mintegy kétharmada csupán az előző években már kiküldött értesítés meghosszabbítása. Anders Jernberg, a norvég fegyveres erők logisztikai főnöke leszögezte, hogy a válságokra és a háborúra való felkészülés rendkívüli fontosságot kapott az utóbbi években. Mint mondta, hazája biztonsági helyzete utoljára a második világháború idején volt ilyen ingatag. „Társadalmunknak fel kell készülnie a biztonsági válságokra és legrosszabb esetben a háborúra is” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a levelek a megállapításuk szerint fokozzák a felkészültséget és csökkentik az erőforrások elosztásával kapcsolatos bizonytalanságot esetleges háború esetén.

Norvégiának közös tengeri határa, valamint 198 kilométeres szárazföldi határa van Oroszországgal.