férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
Sport

Az osztrákok búcsúzóul alaposan beleszóltak a kézi-Eb utolsó csoportkörébe

Osztrák válogatott gólöröm.
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Osztrák válogatott gólöröm.
24.hu
2026. 01. 19. 20:51
Osztrák válogatott gólöröm.
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Osztrák válogatott gólöröm.

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország hétfőn 35-29-re intézte el Hollandiát a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprém jobbátlövője, Ivan Martinovic volt kilenc góllal. Klubtársa, Luka Cindric háromszor volt eredményes, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric öt, Marin Jelinic pedig két góllal járult hozzá a sikerhez.

Ennél jóval nagyobb izgalmat hozott az Ausztria-Szerbia meccs, ugyanis az osztrákok nem csak partiban voltak ellenfelükkel, hanem végül 26-25-re le is győzték őket. Ugyan Ausztria így is utolsó az A csoportban, a szerbek izgulhatnak, hogy továbbjutnak-e. Ehhez az kell, hogy a németek kikapjanak Spanyolországtól késő este. Minden más esetben Németország jut tovább a spanyolok mellett.

Eredmények – kézilabda Eb, csoportkör

2. forduló:

E csoport (Malmö): Horvátország-Hollandia 35-29 (15-13)

később:

Svédország-Georgia 20.30

3. (utolsó) forduló:

A csoport (Herning): Ausztria-Szerbia 26-25 (12-13)

később:

Németország-Spanyolország 20.30

C csoport (Fornebu): Csehország-Ukrajna 38-29 (17-14)

később:

Franciaország-Norvégia 20.30

Ajánlott videó

Így hódította meg Magyarországot a futball – 125 éve alapították az MLSZ-t

Friss

Népszerű

Összes
Brahim Díaz tizenegyest hibázott marokkó és Szenegál Afrikai Kupa-döntőjén.
Manéból legenda, Brahimból bukott hős lett: a káoszdöntős Afrika Kupát egyhamar nem feledjük
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik