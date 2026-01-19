Az osztrákok búcsúzóul alaposan beleszóltak a kézi-Eb utolsó csoportkörébe

A világbajnoki ezüstérmes Horvátország hétfőn 35-29-re intézte el Hollandiát a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.

A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprém jobbátlövője, Ivan Martinovic volt kilenc góllal. Klubtársa, Luka Cindric háromszor volt eredményes, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric öt, Marin Jelinic pedig két góllal járult hozzá a sikerhez.

Ennél jóval nagyobb izgalmat hozott az Ausztria-Szerbia meccs, ugyanis az osztrákok nem csak partiban voltak ellenfelükkel, hanem végül 26-25-re le is győzték őket. Ugyan Ausztria így is utolsó az A csoportban, a szerbek izgulhatnak, hogy továbbjutnak-e. Ehhez az kell, hogy a németek kikapjanak Spanyolországtól késő este. Minden más esetben Németország jut tovább a spanyolok mellett.