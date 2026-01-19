A Pest megyei rendőrök elfogtak két, lakásmaffiában érintett férfit, akik egy idős nő tudta és akarata ellenére több ingatlanát értékesítették, és íratták át hamis dokumentumokban mások nevére, írja a police.hu.

A történet 2025 végén kezdődött, amikor egy csömöri férfit egy külföldi ingatlanközvetítő keresett fel, soha vissza nem térő lehetőséget ajánlva neki. A közvetítő azt állította, hogy a szomszédságában öt telek is eladó mindössze 200 millió forintért. A meglepődött férfit természetesen érdekelte az ajánlat, mert tudta, hogy a telkek piaci értéke összesen mintegy félmilliárd forintra tehető. Az ingatlanos azzal magyarázta ezt a rendkívüli lehetőséget, hogy a tulajdonos halálos beteg, így minél gyorsabban el akarja adni a telkeket.

A szereplők nem sokkal később bementek egy ingatlanirodába átbeszélni a részleteket, azonban már ott is gyanús volt a férfinak, hogy a telkek tulajdonosa helyett két „megbízott” volt jelen. Az is feltűnt neki, hogy az épület előtt járó motorral állt egy autó, amelyben egy „rossz arcú” férfi várakozott.

Az érdeklődőt végül hiába próbálták siettetni, hogy menjen bele az üzletbe, pár nap haladékot kért, és saját maga kezdte el kinyomozni, hogy mi is történik. Elment a tulajdonlapon szereplő asszony lakcímére. Mint kiderült, a hölgy nem is akarta értékesíteni az ingatlanokat, és azt sem tudta, hogy mások el akarják adni azokat a nevében. Ekkor derült ki az is, hogy a csalók azt terjesztik, hogy halálos beteg. Így egyértelművé vált a nő számára, hogy bűncselekmény áldozata lett, ezért feljelentést tett.

A rendőrök elkezdték felgöngyölíteni a történet szálait, és hamar kirajzolódott, hogy az átverés mögött a 41 éves R. János, valamint a 71 éves G. József állt. A gyanú szerint R. János akarta átjátszani a házak tulajdonjogát más emberek nevére, amiben társa úgy működött közre, hogy a hamis közjegyzői okirat alapján mint meghatalmazott írta alá az adásvételi szerződéseket. Kiderült, a telkeket végül el is adták két vevőnek összesen mintegy 150 millió forintért.

A nyomozók végül január 13-án fogták el a két gyanúsítottat. R. Jánost útközben, az autójában, G. Józsefet pedig táborfalvai lakásán. A kutatások során R. János budapesti lakásában mintegy 4 milliónyi forintot találtak a nyomozók, de elfogásakor a zsebében is 1 millió forint lapult.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy kárt okozó csalás miatt indított eljárást a két férfi ellen, illetve kezdeményezték R. János letartóztatását és G. József bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság elrendelt.