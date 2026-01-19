Meghalt Valentino Garavani, a legendás olasz divatház alapítója

Hétfő este a People számolt be arról, hogy elhunyt Valentino Garavani, a Valentino divatház alapítója. Haláláról a divattervező alapítványának Instagram-oldalán adtak hírt. A poszt szerint Valentino Garavani hétfőn római otthonában, a szerettei körében hunyt el. Temetésére január 23-án, 11 órakor kerül majd sor a római Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri templomban.

Valentino Clemente Ludovico Garavani 1932. május 11-én született az olaszországi Vogherában. Később a párizsi École des Beaux-Arts és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne divatiskolákban tanult, majd Jacques Fath és Balenciaga mellett töltötte szakmai gyakorlatát. Ezt követően Jean Dessès és Guy Laroche mellett dolgozott, majd visszatért Olaszországba, hogy divatházat nyisson Rómában.

Jackie Kennedy is kedvelte a kreációit

A divattervező azután vált igazán híressé, hogy Jackie Kennedy vásárolt és viselt tőle hat ruhadarabot azután, hogy férjét, John F. Kennedy-t meggyilkolták. Az egykori first lady későbbi, Aristotle Onassisszal való házasságkötésekor is Valentino egyik kreációjában mondta ki az igent.

Valentino egyik legemlékezetesebb pillanata az volt a popkultúrában, amikor 2006-ban feltűnt Az ördög Pradát visel című vígjátékban, ahol önmagát alakította. Két évvel később ő volt a főszereplője annak a dokumentumfilmnek is, amit a karrierje utolsó két évében forgattak. A filmben több hollywoodi híresség is szerepelt, köztük Elizabeth Hurley és Sarah Jessica Parker.

Közel 20 éve jelentette be visszavonulását

A divattervező 2007-ben jelentette be visszavonulását. A New York Times szerint ekkor úgy fogalmazott:

Ebben a pillanatban úgy döntöttem, ez a tökéletes alkalom, hogy búcsút mondjak a divatvilágnak. Ahogy az angolok mondják, szeretnék elmenni a buliból, amíg még teljes a ház. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Kevés nagyobb ajándék létezik ennél.

Utolsó haute couture bemutatóját 18 évvel ezelőtt, 2008 januárjában tartotta a párizsi Musée Rodinban. A bemutatón több nemzetközi sztár is jelen volt, köztük Blake Lively és Uma Thurman is.

Több évtizedes divattervezői karrierje elismeréseként Valentino 2006 júliusában Jacques Chirac francia elnöktől megkapta a Chevalier de la Légion d’honneur, vagyis a Becsületrend lovagja címet. Két évvel később a Párizs városi érdemrenddel, 2011-ben a New York-i Fashion Institute of Technology múzeuma a Couture Council Award for Artistry of Fashion díjjal, 2017-ben pedig az American Academy of Achievement tüntette ki a Golden Plate Award díjjal.

Valentino halála előtt élettársával, Bruce Hoeksemával, a divatház korábbi alelnökével élt 1982 óta.

Kreációit világszerte imádták a hírességek, olyan sztárok kedvence volt, mint Jennifer Anniston, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow vagy Anne Hathaway.