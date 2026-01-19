Válik férjétől Nagy Bogi énekesnő

Legutóbb tavaly októberben írtunk Nagy Bogiról, aki ekkor arról számolt be, hogy férjével, Nyári Marcell-lel Dubajban kezdtek új életet, miután a férfi ott kapott munkát. A házaspár közös útja azonban mostanra a végéhez ért, erről nemrég az énekesnő adott hírt a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet

– zárta sorait.

A Brooklyn hídon kérték meg a kezét

Nagy Bogi és Nyári Marcell 2023 szeptemberében házasodtak össze, a lánykérés a Brooklyn hídon történt 2022-ben.