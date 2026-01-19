nagy boginyári marcell
Élet-Stílus

Válik férjétől Nagy Bogi énekesnő

Birton Szabolcs / 24.hu
Nagy Bogi és Nyári Marcell a 2023-as Joy Social Media Awards partiján.
admin Grósz Petra
2026. 01. 19. 15:51
Birton Szabolcs / 24.hu
Nagy Bogi és Nyári Marcell a 2023-as Joy Social Media Awards partiján.
Tavaly Dubajban kezdtek új életet.

Legutóbb tavaly októberben írtunk Nagy Bogiról, aki ekkor arról számolt be, hogy férjével, Nyári Marcell-lel Dubajban kezdtek új életet, miután a férfi ott kapott munkát. A házaspár közös útja azonban mostanra a végéhez ért, erről nemrég az énekesnő adott hírt a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében.

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született, és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet

– zárta sorait.

A Brooklyn hídon kérték meg a kezét

Nagy Bogi és Nyári Marcell 2023 szeptemberében házasodtak össze, a lánykérés a Brooklyn hídon történt 2022-ben.

Kapcsolódó
Dubajban kezdett új életet Nagy Bogi énekesnő: „Szerencsére nagyon jó helyen lakunk”
Az idő jó, az emberek kedvesek: mi kell még?

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump a norvég miniszterelnöknek: Mivel nem kaptam meg a Nobel-békedíjat, már nem kizárólag a békére összpontosítok
Meghalt egy futó a Tihany Trail hétvégi versenyén
Nagy Ádám szerint a szerbek elleni pólómeccs bírói teljesítménye a világ szégyene
Mesterséges intelligenciával jósolná meg egy magyar közvélemény-kutató, ki nyer áprilisban
Zacher Gábor: Egyáltalán nem biztos, hogy drog miatt zavart az eltűnt 18 éves Egressy Mátyás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik