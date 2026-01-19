„Ezekért az estékért élek” – itt folytatja Lovász László a Bochkor után

Februártól Lovász László nélkül folytatódik a Retro Rádión a Bochkor – adta hírül hétfő délelőtt a rádióműsor stábja a Facebookon. A hírre azóta a konkurens Rádió 1-nél futó Balázsékban is reagáltak a műsorvezetők, nemrég pedig a Dumaszínház tulajdonosa és művészeti vezetője, Litkai Gergely is nyilatkozott a témában, a Retro Rádió műsorában elhangzottak alapján ugyanis Lovász a Dumaszínház kreatív igazgatója lesz.

Örülnek a csatlakozásának

Litkait a Blikk érte el telefonon, aki a lap érdeklődésére megerősítette, hogy Lovász valóban náluk fogja folytatni.

Lacival már több mint húsz éve együtt dolgozunk, de lassan talán harminc is megvan. Mind emberileg, mind szakmailag örülök a csatlakozásának. A Dumaszínháznál egyébként a művészeti területet fejlesztjük, több új projektünk indult vagy indul a jövőben

– mondta Litkai.

Bochkor Gábor nem akart nyilatkozni

A portál Bochkor Gábort is elérte, a rádiós azonban a kiadott közleményen túl nem akart többet mondani, Lovász László pedig nem reagált a megkeresésükre.

A rádiós-humorista egyébként két héttel ezelőtt posztolt utoljára a Facebook-oldalára:

Ezekért az estékért élek. Nincs, amit jobban szeretek: előkészíteni, ötletelni, tervezni, szervezni, kitalálni, próbálni, rajzolni és rajzoltatni. És közben sokat röhögni, szeretni az embereket, akikkel létrehozzuk ezt. Harmadszor az MVM Dome-ban. Hálás vagyok mindenkinek, akivel ezen a produkción dolgozhattam, és hálás a Dumaszínháznak, hogy a legértékesebb fellépőit, a legnagyobb produkcióit rám bízza! @dumaszinhaz

– írta január 5-ei bejegyzésében.