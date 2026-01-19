donald trumpgázai béketanácsvlagyimir putyinoroszország
Trump Orbán mellett Putyint is meghívta a béketanácsába

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 19. 21:54
A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyint is meghívta Donald Trump a gázai háború rendezésének felügyelésére létrehozott „béketanácsába”. Oroszország a válaszadás előtt „minden apró részletet” tisztázni kíván a meghívásról Washingtonnal, írja a Guardian. Az amerikai elnök Magyarországot, avagy Szijjártó Péter külügyminiszter megfogalmazása szerint Orbán Viktort is meghívta a testületbe.

Trump úgy hívta meg Putyint a „béketanácsba”, hogy nem mutatja jelét annak, hogy törekedne az ukrajnai háború befejezésére, amelyben Oroszország az agresszor. Az orosz elnök többször elutasította, hogy a jelenlegi frontvonalak befagyasztásával tűzszünetet kössenek Ukrajnával.

A Kreml közölte, hogy Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev részt vesz a davosi Világgazdasági Fórumon, ahol találkozik az amerikai delegáció tagjaival.

Trump „béketanácsa” eredetileg a gázai tűzszüneti javaslatainak a része volt. A homályos tervet novemberben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jóváhagyta. A meghívólevelekhez csatolt „alapokmány” szerint a testület célja „a közel-keleti béke megszilárdítása”, illetve „egy merész új megközelítés” behozatala a globális konfliktusok megoldása érdekében.

