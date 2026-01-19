a nagy őstohl andrásmolnár anikó
A TV2 elárulta, tervezik-e a jövőben, hogy nő legyen a következő Nagy Ő

Bársony Bence / TV2
Molnár Anikó, A Nagy Ő 2004-es évadának főszereplője.
admin Grósz Petra
2026. 01. 19. 19:37
Bársony Bence / TV2
Molnár Anikó, A Nagy Ő 2004-es évadának főszereplője.
Hét évad alatt eddig csak egy női főszereplője volt a műsornak.

Jövő hétfőn indul a TV2-n A Nagy Ő új évada, melyben Stohl András keresi majd a szerelmet. A nézők eddig hat évadot láthattak a realityből, ám ezek közül

mindössze egynek volt női főszereplője: Molnár Anikó 2004-ben.

Mit tervez a csatorna?

A műsor indulásának apropóján megkérdeztük a TV2-t, tervezik-e, hogy a jövőben ismét nő legyen A Nagy Ő. Érdeklődésünkre a csatorna a következő választ küldte:

A TV2 évek óta dédelget egy különleges tervet A Nagy Ő kapcsán, egy olyan, széles körben ismert nő főszereplésével, akivel azonban mindig akadt valami, ami miatt nem tudott megvalósulni a közös munka. Időközben felbukkantak ideális jelöltek, akik viszont minden szempontból alkalmasnak bizonyultak a Bachelor szerepére. A TV2 piacvezető csatornaként folyamatosan keresi az innovatív megoldásokat, ezért a kísérletezés is a működésünk része. A kérdés továbbra is napirenden van, és semmi sincs kizárva a jövőre nézve.

