Az Eb előtt antikézilabdával csúfolták őket, de a középdöntőhöz ők is kellettek

Németország középdöntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután 34-32-re legyőzte Spanyolországot a csoportkör utolsó fordulójában.
A németek még az Eb előtt antikézilabdának és kellemetlennek titulálták Ausztria stílusát, az első fordulóban le is győzték az osztrákokat. Csakhogy a szerbektől kikaptak, így aztán élet-halál harcra készültek a spanyolok ellen. Viszont Ausztria két vereség után Szerbia legyőzésével zárták a tornát, ami teljesen új helyzetet teremtett.
Németország tehát úgy futott pályára a spanyolok ellen, hogy ha nem szerez pontot a válogatott, akkor búcsút inthet a folytatásnak. Előzetesen viszont a győzelem sem lett volna garancia a folytatásra, így az osztrákok nagy szívességet tettek.
Ennek megfelelően a németek nekiestek ellenfelüknek, az első félidő derekán négy góllal elhúztak 16-12-re. Térfélcsere után is óriási lendülettel játszottak, a hajrában 34-29-re is vezettek. A továbbjutás így nem lehetett kétséges, sőt Németország két pontot visz magával tovább.
A címvédő Franciaország 38-34-re legyőzte Norvégiát, így százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört, míg a társházigazda Svédország 38-29-re verte Georgiát a második fordulóban.
Eredmények – kézilabda-Eb, csoportkör, 3. foruló
2. forduló:
E csoport (Malmö):
Svédország-Georgia 38-29 (20-15)
Horvátország-Hollandia 35-29 (15-13)
Az állás: 1. Svédország 4 pont (74-60), 2. Horvátország 4 (67-58), 3. Hollandia 0 (60-71), 4. Georgia 0 (58-70)
3. (utolsó) forduló:
A csoport (Herning):
Németország-Spanyolország 34-32 (17-15)
Ausztria-Szerbia 26-25 (12-13)
A végeredmény: 1. Németország 4 pont, 2. Spanyolország 4, 3. Ausztria 2, 4. Szerbia 2
Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.
C csoport (Fornebu):
Franciaország-Norvégia 38-34 (20-17)
Csehország-Ukrajna 38-29 (17-14)
A végeredmény: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Csehország 2, 4. Ukrajna 0