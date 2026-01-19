Az Eb előtt antikézilabdával csúfolták őket, de a középdöntőhöz ők is kellettek

Németország középdöntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután 34-32-re legyőzte Spanyolországot a csoportkör utolsó fordulójában.

A németek még az Eb előtt antikézilabdának és kellemetlennek titulálták Ausztria stílusát, az első fordulóban le is győzték az osztrákokat. Csakhogy a szerbektől kikaptak, így aztán élet-halál harcra készültek a spanyolok ellen. Viszont Ausztria két vereség után Szerbia legyőzésével zárták a tornát, ami teljesen új helyzetet teremtett.

Németország tehát úgy futott pályára a spanyolok ellen, hogy ha nem szerez pontot a válogatott, akkor búcsút inthet a folytatásnak. Előzetesen viszont a győzelem sem lett volna garancia a folytatásra, így az osztrákok nagy szívességet tettek.

Ennek megfelelően a németek nekiestek ellenfelüknek, az első félidő derekán négy góllal elhúztak 16-12-re. Térfélcsere után is óriási lendülettel játszottak, a hajrában 34-29-re is vezettek. A továbbjutás így nem lehetett kétséges, sőt Németország két pontot visz magával tovább.

A címvédő Franciaország 38-34-re legyőzte Norvégiát, így százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört, míg a társházigazda Svédország 38-29-re verte Georgiát a második fordulóban.