férfi kézi eb 2026kézilabdakézilabda ebkézilabda eb 2026
Sport

Az Eb előtt antikézilabdával csúfolták őket, de a középdöntőhöz ők is kellettek

Németország-Spanyolország kézilabda-mérkőzés
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
24.hu
2026. 01. 19. 23:01
Németország-Spanyolország kézilabda-mérkőzés
Sina Schuldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Németország középdöntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután 34-32-re legyőzte Spanyolországot a csoportkör utolsó fordulójában.

A németek még az Eb előtt antikézilabdának és kellemetlennek titulálták Ausztria stílusát, az első fordulóban le is győzték az osztrákokat. Csakhogy a szerbektől kikaptak, így aztán élet-halál harcra készültek a spanyolok ellen. Viszont Ausztria két vereség után Szerbia legyőzésével zárták a tornát, ami teljesen új helyzetet teremtett.

Németország tehát úgy futott pályára a spanyolok ellen, hogy ha nem szerez pontot a válogatott, akkor búcsút inthet a folytatásnak. Előzetesen viszont a győzelem sem lett volna garancia a folytatásra, így az osztrákok nagy szívességet tettek.

Ennek megfelelően a németek nekiestek ellenfelüknek, az első félidő derekán négy góllal elhúztak 16-12-re. Térfélcsere után is óriási lendülettel játszottak, a hajrában 34-29-re is vezettek. A továbbjutás így nem lehetett kétséges, sőt Németország két pontot visz magával tovább.

A címvédő Franciaország 38-34-re legyőzte Norvégiát, így százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört, míg a társházigazda Svédország 38-29-re verte Georgiát a második fordulóban.

Eredmények – kézilabda-Eb, csoportkör, 3. foruló

2. forduló:

E csoport (Malmö):

Svédország-Georgia 38-29 (20-15)

Horvátország-Hollandia 35-29 (15-13)

Az állás: 1. Svédország 4 pont (74-60), 2. Horvátország 4 (67-58), 3. Hollandia 0 (60-71), 4. Georgia 0 (58-70)

3. (utolsó) forduló:

A csoport (Herning):

Németország-Spanyolország 34-32 (17-15)

Ausztria-Szerbia 26-25 (12-13)

A végeredmény: 1. Németország 4 pont, 2. Spanyolország 4, 3. Ausztria 2, 4. Szerbia 2

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.

C csoport (Fornebu):

Franciaország-Norvégia 38-34 (20-17)

Csehország-Ukrajna 38-29 (17-14)

A végeredmény: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 4, 3. Csehország 2, 4. Ukrajna 0

Ajánlott videó

Tóth Alex őrült szintugrása: lehet-e az NB I-ből berobbanni a Premier League-be?

Friss

Népszerű

Összes
Azonnali hatállyal bezárja a kormány a Szőlő utcai javítóintézetet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik