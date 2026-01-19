- Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség Egressy Mátyást
- Zacher Gábor: Egyáltalán nem biztos, hogy drog miatt zavart az eltűnt 18 éves Egressy Mátyás
- Orbán Viktor: Ha nem álltok bele, nem fogunk nyerni, ha én személyesen kitenném a lelkemet, akkor sem
- Kitiltották a Polymarketet Magyarországról
- Megállapodott a Mol az oroszokkal a szerb olajfinomító megvásárlásáról
- Vádat emeltek Semjén Zsolt és Rogán Antal Szőlő utcával kapcsolatos megrágalmazása miatt
- Radics Béla az alapítványához érkező állami milliókról: „Mielőtt ezt is kinyomoznátok, előre szólok, cigány vagyok”
- A Tisza Párt Radics Béla felfüggesztését és országgyűlési képviselőjelöltségének visszavonását a Fidesztől
- Felmentették a gyermekpornográfiával vádolt volt fideszes alpolgármestert
- Trump: Mivel nem kaptam meg a Nobel-békedíjat, már nem kizárólag a békére összpontosítok
A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 19.
