Az egyetemre felvételizők közel 30 százaléka szerint elszámolták a pontjaikat egy szavazás alapján

A felsőoktatásbeli felvételi ponthatárok este nyolc órai kihirdetésének napján, szerdán délelőtt az Eduline a közösségi oldalán szavazást indított arról, hogy a felvételizők szerint jól számították-e a pontjaikat.

Cikkünk írásakor úgy áll a szavazás, hogy

164 emberből 115 (71 százalék) gondolja úgy, hogy pontosan azt a felvételi pontszámot fogja kapni, amit megszerzett;

meglehetősen sokan, 49-en (29 százalék) viszont azt mondják, hogy rosszul számolták a pontjaikat.

A poszt alatti kommentekből több is arról szól, hogy voltak, akiknek csak tegnap módosították a pontjait azután, hogy az Oktatási Hivatallal (OH) és az intézményi pontok miatt a megjelölt egyetemmel is felvették a kapcsolatot.

Azok közül, akiknek elszámolták a pontjait, feltehetően vannak olyanok is, akik rosszul értelmezték az új, jóval bonyolultabb pontszámítást. Azonban a kommentek közt arról is van szó, akadt példa arra is, hogy a felvételiző jelezte, hogy elszámolták a pontjait, de a Felvinél az egyetemre mutogattak, az egyetemen pedig az Oktatási Hivatalra.

A pontok számításával kapcsolatos problémák már a múlt héten elkezdtek gyűlni, az OH hétfőn azt közölte, hogy a jelentkezések feldolgozása a ponthatárok kihirdetésének napjáig tart, addig a pontszámok nem tekinthetők véglegesnek.

Az oktatási portálhoz az elmúlt napokban több olvasói levél is érkezett az elszámolt felvételi pontok ügyében.

Legtöbbször az volt a probléma, hogy nem a legjobb érettségi eredményeket vették figyelembe a pontok számításánál.

Arra is volt példa, hogy a feltöltött alkalmassági vizsga tűnt el a rendszerben.

Korábban közelebbről is megvizsgáltuk az új felvételi rendszert, és azt, hogy az intézményi pontoknak van előnyük, de visszaélésekre is lehetőséget adhatnak.