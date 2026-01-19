Újabb győztes pernek örülhetnek a Tisza Párt háza táján, ezúttal Tarr Zoltán posztolt arról, hogy munkaügyi pert nyert (eddigi) utolsó civil munkahelye, a Neumann János Nonprofit Kft ellen. A Tisza Párt alelnökét 2024 áprilisában küldték el állami állásából közvetlenül azután, hogy Tarr nyilvánosan és hivatalosan is odaállt Magyar Péter mellé, és annak Kossuth téren tartott nagygyűlésén is beszédet mondott.

Az NGM (Nemzetgazdasági Minisztérium – a szerk.) háttérintézményeként működő állami cég 2024. április 8-án rúgott ki, miután április 6-án a Kossuth téren tartott többszázezres tüntetésen felszólaltam az egyház és állam túlzott összefonódása ellen, amely – többek között – a kegyelmi ügy kirobbanásához is vezetett. Az elsőfokú ítélet mindenben elfogadta a beadványomban foglaltakat, és a gyakran egymásnak is ellentmondó alperesi tanúvallomások értékelése alapján megállapította, hogy a kirúgás összefüggésben van közéleti szerepvállalásommal. Tehát, nem szakmai, vagy emberi, hanem igenis politikai okai voltak annak, hogy eltávolítottak

– jegyzi friss posztjában Tarr, hozzátéve még azt is, hogy a neki megítélt kártérítést jótékony célokra fogja fordítani.

Hogy is volt ez a kirúgás?

Tarr Zoltán az események idején még csak próbaidőn volt a Neumann János Nonprofit Kft. nevű minisztériumi háttérintézménynél, az ezt felölelő három hónapos időtartam még nem járt le, amikor elbocsátották az állásából. Mivel próbaidőn volt, a munkáltatójának megvolt a lehetősége arra, hogy indoklás nélkül bocsátsa el – ez is történt –, az viszont már itt is világos volt, hogy az indoklás hiánya nem ad szabadkártyát a munkaadók kezébe: az azonnali hatályú felmondás jogát nem lehet például megtorlásképpen vagy az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző módon gyakorolni.

„Az indoklás hiánya nem akadálya annak, hogy a munkavállaló az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozzon, és azt állítsa, hogy a munkaviszonyát például a politikai vagy más véleménye miatt szüntették meg. A bíróság ilyenkor jogosult, sőt köteles annak vizsgálatára, hogy miért hozta meg a munkáltató a munkaviszony megszüntető döntését. A bizonyítás ilyenkor arra irányul, hogy mi indította a munkáltatói jogkör gyakorlóját az adott felperes munkaviszonyának megszüntetésére” – mondta el akkor ezzel kapcsolatban a Helsinki Bizottság jogi szakértője.

Tarr Zoltánnak egyébként a felesége is az állami szférában dolgozott, egészen pontosan Lázár János minisztériumában. Őt a férje után 8 hónappal szintén elküldték a munkahelyéről: húsz év munkaviszony után előbb indoklás nélkül lefelezték a fizetését, visszasorolták kormánytisztviselői státuszában (amiről csak az Ügyfélkapun keresztül tájékoztatták), majd nem sokkal később azonnali hatállyal, végkielégítés nélkül menesztették az Építési és Közlekedés Minisztériumból.

Megszaporodtak a Tiszának kedvező bírósági ítéletek

