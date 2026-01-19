„Ma meg fog halni az anyátok!” – mondta az iskolába induló gyerekeknek, majd lemészárolta a hazatérő párját

Ma meg fog halni az anyátok

– ezt mondta az iskolába induló három gyereknek az a férfi, aki tavaly májusban lemészárolta az élettársát Tiszaszederkényben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt állítja bíróság elé a horrorisztikus gyilkossággal vádolt férfit.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapunk megkeresésére azt mondta, hogy a férfi 2018-ban egy munkahelyi balesetben elvesztette a bal kézfejét. A férfi különböző nyugtatókat szedett, és arra rendszeresen alkoholt ivott.

A férfinak tudomására jutott, hogy az élettársa megismerkedett egy másik férfival. Azt feltételezte, hogy a nő megcsalja, ezért többször is bezárta és bántalmazta az élettársát. Az ügyész elmondása szerint az ominózus reggel az élettársa vitte iskolába a három gyermeket, de a férfi előtte még azt mondta nekik, hogy „az anyátok ma meg fog halni”.

Az ügyész elmondása szerint, mikor az asszony hazaért az iskolából, akkor a pár ismét összeveszett. Ekkor a férfi bezárta az ajtót, az asszony pedig közölte vele, hogy elköltözik, és viszi magával a gyerekeket is. A férfi közölte vele, hogy csak a közelbe költözhet, és nem messzire. Miközben veszekedtek, felhívta a nőt telefonon az a férfi, akire féltékeny volt a vádlott. A férfi ekkor azt mondta az élettársának a vallomása szerint, hogy:

Ha enyém nem lehetsz, akkor másé sem lehetsz

– majd elővette a kést. Az asszony könyörgött a férfinak, hogy ne bántsa, de hiába. Az ügyész elmondása szerint a férfi azt felelte neki, hogy „már késő”, és 22 szúrással, illetve vágással megölte a nőt. A támadó ezt követően gyógyszereket vett, majd megpróbálta megkéselni és felakasztani saját magát, de sikertelenül.

Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést kért a bűnösségét beismerő férfira.