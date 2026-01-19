Kapitány István, a Tisza Párt hétégén bejelentett gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége, ahol rögtön azzal kezdte, miért döntött korábbi elhatározásával szemben mégis úgy, hogy politikai pályára lép.

A Shell korábbi globális alelnöke arról beszélt, hogy bárhol is vagyunk, fontos, hogy növekedést lássunk, ezzel szemben a magyar gazdaság évek óta stagnál, pedig szerinte nagy tartalékok vannak benne. Egy ponton feltette magának a kérdést, hogy azzal a tudással és tapasztalattal, amit ő 37 év alatt megszerzett a nemzetközi piacokon, csak kívülállóként nézze az eseményeket, vagy tevőlegesen is segítse a hazáját.

Amit az üzelti életben megtanultam, hogy van olyan, hogy nem érjük el a számokat, akkor el kell kezdenünk beszélgetni arról, hogy miért nem. De ha folyamatosan nem érjük el a számokat, amiket tervezünk, abban az esetben fontos megfontolni, hogy látjuk-e tényleg az okokat. És én azt hallottam itt Magyarországon az elmúlt években, hogy ez mind külső ok: vagy covid, vagy a német gazdaság vagy a háború. Az üzleti életben ilyenkor mindig azt kérdezzük, hogy mi van a versenytársakkal

– fejtegette Kapitány, aki szerint az analógia megáll az országok viszonylatában is, ahol Magyarország versenytársait itt a többi közép-kelet-európai ország jelenti.

Felvetődött az is, hogy két évvel ezelőtt Szijjártó Péter még kitüntette Kapitányt, ami feltételezi, hogy volt a kormány és közte egy legalábbis nem rossz kapcsolat. Az viszont ennek ellenére sem vetődött fel, hogy a szakértelmét a regnáló kormánynak is felajánlja. „Aktívan segítettem a magyar gazdaságban az energia diverzifikálását. Általában segítettem a magyar kormányt és Magyarországot, bármilyen kormány is volt” – tette hozzá.

Ezután arról beszélt, hogy ma már nem lehet külgazdaságról és belgazdaságról elválasztva beszélni, olyan mértékben integrálódunk az üzleti láncokba. Fontos szerinte ezt holisztikusan nézni, az egésznek pedig az energia egy különösen meghatározó része. Éppen ezért a Tisza ezt a területet próbálja máshogy megközelíteni, neki pedig épp itt van nagyon nagy tapasztalata.

Orosz energia

Téma volt az is, mit kezdene kormányon a Tisza azzal a körülménnyel, hogy az Európai Unió 2027-től már büntetné, ha valamelyik tagállam Oroszországból importálna energiát. Kapitány István szerint általában véve elmondható, hogy a függőségi viszony mindenféle politikai megközelítéstől függetlenül sem szerencsés, jó szerződéseket csak akkor lehet kötni, ha több lábon állunk.

Hogy ez azt jelenti-e, hogy Magyarországnak az orosz energiáról való leválás is belefér-e, nem válaszolt egyértelműen, azt viszont elmondta, hogy Magyarországnak van lehetősége alternatív beszerzésekre, ők pedig meg tudják oldani, hogy a diverzifikált ellátás működjön. A magyar állampolgárok elvárásai ezzel együtt prioritást élveznek, miszerint a lakosság a lehető legolcsóbban akar energiához jutni.

Itt ígérte meg azt is, hogy a hatósági ársapka, a kedvezményes energiaár a lakosság számára megmaradna a Tisza-kormány alatt.