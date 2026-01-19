Azonnali hatállyal bezárja a kormány a Szőlő utcai javítóintézetet

Hétfőn este megjelent a Magyar Közlöny legfrissebb száma, aminek A javítóintézetek rendtartásáról szóló rendelet módosítása kapcsán c. pontjából kiderül, hogy a kormány lényegében azonnali hatállyal, keddtől bezáratja a Szőlő utcai javítóintézetet.

A rendeletben emlékeztetnek arra, hogy a kormány, azon belül is a Belügyminisztérium a közelmúltban (nem függetlenül az intézmény körüli sorozatos botrányoktól) a fiatalkorú fogvatartottakkal foglalkozó javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának hatáskörébe vonta.

Ezzel összefüggésben a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása is szükségessé vált. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése, míg a folyamat következő lépéseként megkezdődik egy új – végső soron az úgyszintén megszűnő további javítóintézetek szerepét is egyedüliként átvenni hivatott – országos javítóintézet kialakítása

– olvasható a Közlönyben, ahogy az is, hogy a Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett rendelet a kihirdetését követő napon, azaz kedden, gyakorlatilag azonnal hatályba lép.

Rögzítették továbbá azt is, hogy javítóintézeti nevelés elrendelése, illetve letartóztatás javítóintézeti nevelés elrendelése esetén mely intézményekben helyezhetik el az alanyokat.

Lányok esetében mindkét kategóriában a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon jöhet szóba, míg a fiúknál javítóintézeti nevelés elrendelése esetén az Aszódi Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet; letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén csak a debreceni és nagykanizsai intézmény.

Tökölre vihetik a fiatalokat

Lapunk nemrég több, egymástól független forrástól is úgy értesült, hogy a büntetés-végrehajtás a Szőlő utcai javítóintézetben lévő fiatalokat a tököli büntetés-végrehajtási intézetben kialakítandó új részlegre helyezhetik át. Forrásaink szerint előfordul az is, hogy késő este, mínusz fokokban vezénylik ki a rabokat az építkezési munkálatokhoz. Úgy tudjuk, külön konyhát, étkezőt is terveznek létesíteni a javítóintézetis növendékeknek, ugyanis a jogszabályok szerint más ellátás jár nekik, mint a raboknak.

Megkeresésünkre a büntetés-végrehajtás válaszolt, levelében nem cáfolta információinkat.

Botrány botrány hátán a Szőlő utcában

A Szőlő utcai ügyként elhíresült bűncselekményeket azután kezdte el feltárni a sajtó, hogy Juhász Péter Pált, a javítóintézet volt igazgatóját, valamint az élettársát, a gyermekvédelemben felnőtt, ugyancsak az intézetben dolgozó A.-t 2025 májusában letartóztatták. Az ellene tett bejelentések ellenére 15 évig a posztján maradó Juhász és párja a gyanú szerint bűncselekmények sorát követték el, köztük gyermekotthonokban nevelkedett fiatal nőket futtattak prostituáltként.

A kormány eleinte azt állította, hogy kiskorúak nem érintettek az ügyben, később mégis előkerültek bizonyítékok, amelyek szerint a volt igazgató szexre kényszeríthetett növendékeket – ráadásul nem ő az egyetlen dolgozó, aki szexuális bűncselekményeket követhetett el. A múlt héten pedig egy olyan dokumentum is előkerült, amely azt támasztja alá, hogy a kormány már 2013-ban tudhatott arról, hogy mi folyhat az intézmény falai között.