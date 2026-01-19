Budapesten is járt a csoport, akik négyéves gyerekeket tanítanak fegyverrel lőni

Egy illegálisan működő brit magániskolában fegyveres kiképzést kapnak a gyerekek, akikkel az állammal „háborúban álló” közösség nemrég egy budapesti lőtéren tett kirándulást – írja a Times.

A Hope Sussex nevű szervezet habár hivatalosan csak egy közösségként működik azon családok számára, ahol a gyerekek magántanulók, hogy segítsék a tanulmányaikat, valójában egy teljesen felépített tanrendet kínálnak a tagjaiknak. Az angol, matematika és természettudományok mellett lövészetet és harcművészeteket is tanítanak a diákjaiknak, köztük négyéves gyerekekkel, akik a foglalkozások során például golyótokokból nyakláncokat és saját nuncsakukat készítenek – amit akár egy medve is tud forgatni.

Háborúban állnak az állammal

Az iskolát 2021-ben alapította egy oltásellenes aktivistákból és a brit szélsőjobboldal korábbi tagjaiból álló csoport. Az intézmény vezetői, Matthew Single és felesége, Sadie által irányított „autonóm közösség” tagadja, hogy iskolaként működnének, miközben állítólag arra ösztönzik a szülőket, hogy vegyék ki a gyerekeiket az állami oktatásból és küldjék őket az ő intézményükbe tanulni.

Az 54 éves Matthew Single Putyin és Kim Dzsongun elkötelezett híve, és úgy véli, hogy az „éber közösségük háborúban áll” az állammal, és arra kérte az embereket, hogy „vegyék fel ellene a harcot”.

Nem az a célom, hogy egy »hadsereget« építsek. Az a célunk, hogy segítsünk felépíteni egy magabiztos, alkalmazkodóképes, fiatal felnőttekből álló generációt, akik képesek kiállni magukért és a közösségeikért egy olyan kormánnyal szemben, amely látszólag mindent el akar pusztítani, ami szép és értékes az országunkban

– mondta a Hope Sussex intézményvezetője.

Gyerekek puskával

Single azt nyilatkozta a lapnak, hogy íjászatból és légfegyveres lövészetből adott órákat „magas szinten, a biztonságra helyezve a hangsúlyt”, és négyéves kortól 82 éves korig tanítanak embereket. Jelenleg negyven család vesz részt a programjukban, amelyben a tantárgyak széles körét oktatják, a beszámolók szerint különböző összeesküvés-elméletekkel kiegészítve – és ahol feltehetőleg más típusú oktatás zajlik, mint Mark Zuckerberg szintén illegálisan működő magániskolájában.

A brit házaspár olyan fényképeket is közzétett, ahol általános iskolás korú gyerekek láthatók légpuskával a kezükben, amelyekkel célokra lőnek az észak-sussexi Netherfield falu közelében, valamint nemrég Budapesten tettek kirándulást, ahol a diákok géppisztollyal a kezükben pózoltak.