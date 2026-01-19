gyermekpornográfiabíróságfelmentésfidesz
Felmentették a gyermekpornográfiával vádolt volt fideszes alpolgármestert

2026. 01. 19. 20:20

Felmentették a gyerekpornográfia vádja alól a XVII. kerület volt fideszes alpolgármesterét – számolt be az RTL Híradó.

Az ügyészség szerint a férfi 15 évvel ezelőtt az akkor 16 éves nevelt lányáról több tucat pornográf tartalmat készített, ezeket tárolta is. A vádhatóság ezért felfüggesztett börtönt kért a vádlottra.

A bíróság most első fokon azonban felmentette a volt alpolgármestert. A nem jogerős ítélet szerint nem találtak kétséget kizáró bizonyítékot arra, hogy a gyermekpornográf felvételeket a volt alpolgármester készítette.

