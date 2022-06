„Volt hat-nyolc ukrán játékosom, tudtam őket cserélni konzervra”

A Stadler FC játékospolitikájáról, Stadler Sörről és a Sziget Fesztivál mintájára elképzelt Stadler Fesztiválról, az akasztói stadion kálváriájáról, oroszországi konténer-szállítmányokról, Az utolsó vacsoráról és konzervekről is beszélt a kilencvenes évek börtönt is megjárt legendás vállalkozója, Stadler József, akivel a halálát megelőző hónapban beszélgetett a Tangó és Kes még 2017-ben. 25 éve emeltek először vádat a magát juhászként is kipróbáló Stadler ellen. A két héttel ezelőtti bemutatott interjú második, befejező része következik.